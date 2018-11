Recherchen von WDR und SZ: Fahnder sind neuem Steuerraubzug auf der Spur

Die Staatsanwaltschaft Köln geht einer bislang unbekannten Masche

nach, mit der womöglich Banker und Aktienhändler Millionen deutscher

Steuergelder ergaunerten. Nach Recherchen von WDR und „SZ“ soll der

Trick auf Phantom-Papieren basieren. Das Bundesfinanzministerium

versucht jetzt aufgrund der Recherchen die Notbremse zu ziehen.

Eigentlich hatte die Bundesregierung geglaubt, sie habe den größten

Steuerraubzug der Bundesgeschichte gestoppt. Das waren die

sogenannten „Cum-Ex“-Geschäfte, mit denen sich Banker, Aktienhändler

und reiche Investoren in den Jahren vor 2012 geschätzte 30 Milliarden

an Steuern erstatten ließen, die sie anscheinend nie gezahlt hatten.

Milliardensummen, die für Kindergärten, bezahlbare Wohnungen und

Internetleitungen fehlten. Seitdem treibt nicht nur Finanzminister

Olaf Scholz die Frage um: Haben Finanzjongleure einen neuen Weg

gefunden, um die deutschen Staatskassen weiter zu plündern?

Nach Recherchen von WDR und „Süddeutscher Zeitung“ ist die

Staatsanwaltschaft Köln nun tatsächlich einer Masche auf der Spur,

die seit Jahren in Deutschland und anderen Ländern möglich ist.

Banker und Aktienhändler sollen sie zusammen mit finanzstarken

Investoren betrieben haben. Die Fahnder haben ein

Ermittlungsverfahren gegen mehrere Mitarbeiter einer Bank in

Deutschland eingeleitet. Der Verdacht: Steuerbetrug in ganz großem

Stil. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage das

Ermittlungsverfahren.

Das Bundesfinanzministerium zeigte sich nach Konfrontation mit den

WDR/SZ-Recherchen alarmiert – und hat daraufhin sofort erste

Konsequenzen gezogen. Am vergangenen Donnerstag hat das Ministerium

per Erlass vorsorglich sogar ein digitalisiertes Erstattungsverfahren

gestoppt, das es potentiellen Kriminellen bis dato besonders leicht

gemacht haben könnte, in die Staatskasse zu greifen. Aus dem BMF

heißt es, man habe die zuständigen Stellen in den Bundesländern

umgehend angewiesen, zur Aufklärung beizutragen. Auch internationale

Partner habe man um Mithilfe gebeten. Ziel sei eine umfassende

Aufarbeitung des Verdachtsfalls.

Konkret geht es um Geschäfte mit „American Depositary Receipts“

(ADR). Das sind Papiere, die von Banken ausgestellt und in den USA

stellvertretend für ausländische Aktien gehandelt werden.

Normalerweise muss jedem ADR-Papier eine echte Aktie zugrunde liegen.

Laut der amerikanischen Finanzaufsicht SEC wurde mit den Papieren

jedoch jahrelang Schmu getrieben. Großbanken und Aktienhändler wird

demnach vorgeworfen, Millionen von ADR-Papieren herausgegeben zu

haben, die nicht mit einer echten Aktie hinterlegt waren, sogenannte

Pre-released-ADRs. Mit diesen Schein-Papieren, so der Verdacht,

sollen sich die Akteure außerhalb der USA Steuererstattungen

erschlichen haben. Auch in Deutschland.

Dabei haben die Akteure für die Schein-Papiere womöglich niemals

echte Dividenden bekommen – und entsprechend auch nie Steuern

gezahlt. Die Beute, also die illegale Steuererstattung, sollen sich

Banker, Aktienhändler und Investoren laut SEC anschließend

untereinander aufgeteilt haben. Die Zeche hätten die ehrlichen

Steuerzahler gezahlt. Dies erinnert an die inzwischen verbotenen

Cum-Ex-Geschäfte. Cum-Fake statt Cum-Ex.

WDR und SZ legten einem Finanzexperten die Rechercheergebnisse vor,

der jahrelang selbst in Cum-Ex-Geschäfte involviert war. Die Masche

sei eine „Bombe“ und habe das Potenzial, Steuererstattungen im großen

Umfang und in ganz Europa zu ermöglichen. „Der Sumpf ist nicht

trocken, das Wasser ist nur woanders hingeflossen.“ Die Geschäfte

seien eine Weiterentwicklung der „Cum-Ex Gelddruck-Maschine“. Anders

als damals bei „Cum-Ex“, bräuchten Betrüger keine echten Aktien mehr,

um sich Steuern erstatten zu lassen, die sie nie gezahlt hatten. Die

Schein-Papiere seien nicht von echten zu unterscheiden. „Als könne

man selbst mittelbar echtes Geld ausdrucken.“

Entsetzt zeigte sich auch der Finanzexperte der Grünen im Bundestag,

Gerhard Schick. Es sei naiv gewesen zu glauben, dass mit der

gesetzlichen Regelung von 2012 alles beseitigt wäre. Der

„Cum-Fake“-Trick sei clever. „Das ist erschreckend, wie viel

kriminelle Energie dahinter steckt.“

Hinweise auf die Cum-Fake-Geschäfte findet man auch bei der

amerikanischen Finanzaufsicht SEC. Dort nahmen die US-Fahnder die

erste Spur schon 2014 auf. Ein Informant hatte den Aufsehern

mitgeteilt, dass mit ADRs illegale Geschäfte betrieben würden.

Die Ermittlungen der SEC brachten inzwischen Unglaubliches zu Tage

und kamen einigen Banken teuer zu stehen. Bisher sind mehr als 173

Millionen Dollar an Rückzahlungen und Strafen wegen der

Scheingeschäfte geflossen. Ermittlungen gegen US-Großbanken laufen

noch. Die US-Tochter der Deutschen Bank stimmte im Juli einem

Vergleich zu. Sie überwies 75 Millionen Dollar wegen unsauberer

Handhabung von ADRs in den Jahren 2011 bis 2016.

Das Unternehmen betonte auf Anfrage, man habe im Jahr 2014 aufgehört,

die fragwürdigen Papiere um den Dividendenstichtag auszugeben, „weil

es Bedenken zu potentiellem Missbrauch gab.“ Schließlich habe man die

Bedenken der SEC zum Anlass genommen, die noch verbliebenen Geschäfte

mit den Papieren im Jahr 2016 komplett zu beenden.

Was mit „potentiellem Missbrauch“ gemeint sein könnte, brachten die

SEC-Ermittler ebenfalls zu Papier – quasi als „Beifang“ ihrer

ursprünglichen Ermittlungen. Ihnen fielen E-Mails und Excel-Tabellen

in die Hände, aus denen hervorging, wofür die Schein-Papiere offenbar

genutzt worden sein sollen. Genau zu jenem Zeitpunkt, als die

Dividende fällig wurde, seien die Schein-Papiere bei steuerlich

Begünstigten gelandet. Beispielhaft rechneten die Aufseher vor, wie

die Beute, also die ausländische Steuer, unter allen Akteuren

aufgeteilt wurde. Nach dem Geschäft – so der Verdacht – verschwanden

die Schein-Papiere wie von Zauberhand wieder dort, wo sie einst

erstellt wurden, bei Depotbanken wie einer US-Tochter der Deutschen

Bank. Das Perfide: Da die Deals in den USA abgewickelt wurden, waren

sie für europäische Steuerbehörden nicht einsehbar.

In Deutschland zeigte sich nach Informationen von WDR und SZ

inzwischen eine Bank einsichtig. Bei der aktuellen Betriebsprüfung

habe das Geldhaus dem Finanzamt freiwillig gebeichtet, man könne

nicht allen gehandelten ADR-Papieren auch wirklich eine Aktie

zuordnen. Einen Schaden, der dem deutschen Fiskus dadurch entstanden

sein könnte, wolle das Geldhaus begleichen, heißt es aus

Bankenkreisen.

Wie hoch der mögliche Schaden für den Fiskus liegen könnte, lässt

sich nicht beziffern. Das Bundeszentralamt für Steuern führt eigenen

Angaben zufolge keine Statistik darüber, wie viele

Kapitalertragssteuern für ADRs erstattet werden. Die Recherchen legen

jedoch den Verdacht nahe, dass auch mit der neuen Masche

Milliardengeschäfte betrieben wurden und fragwürdige

Steuererstattungen in dreistelliger Millionenhöhe geflossen sein

könnten.

Finanzminister Scholz hatte vor kurzem erklärt, nach Cum-Ex komme es

jetzt darauf an zu verhindern, dass nicht neuerliche Versuche der

aggressiven, grenzüberschreitenden Steuerbetrügereien erfolgten. „Ich

habe das Bundesfinanzministerium deshalb angewiesen, jeglichen

Hinweisen auf solche Geschäfte nachzugehen.“ Er wolle zudem besser

mit den europäischen Nachbarn kooperieren.

Nun wird seine Behörde den Blick auch über den Atlantik richten

müssen.

