Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz: Patientenwünsche müssen an erster Stelle stehen

Anlässlich der morgigen Anhörung zum Reha- und

Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) mahnt der Paritätische

Gesamtverband deutliche Nachbesserungen an. Mit dem vorliegenden

Gesetzentwurf würden Selbstbestimmung und Wahlrecht der Betroffenen

eingeschränkt, kritisiert der Verband.

„So richtig die Einführung eines Rechtsanspruchs auf

außerklinische Intensivpflege ist, so falsch sind die geplanten

Einschränkungen des Wunsch- und Wahlrechtes der Betroffenen. Wenn

Patientinnen und Patienten den Ort, wo sie gepflegt werden, nicht

selbst wählen dürfen, wäre das ein eklatanter Verstoß gegen das

Menschenrecht auf Selbstbestimmung“, so Prof. Dr. Rolf Rosenbrock,

Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes mit Verweis auf die

UN-Behindertenrechtskonvention. Die Wahl obliege nur den Gepflegten,

ihren Angehörigen oder der gesetzlichen Betreuung. Der von

Gesundheitsminister Spahn vorgelegte Referentenentwurf müsse

dahingehend korrigiert werden.

Die Einführung eines neuen eigenständigen Leistungsanspruchs auf

außerklinische Intensivpflege und die Verankerung des Grundsatzes

„Rehabilitation vor Pflege“ bei den Reha-Leistungen sei dabei im

Grundsatz zu begrüßen. Nachbesserungsbedarf sieht der Paritätische

jedoch auch bei weiteren Regelungen im Detail, unter anderem der

invasiven Beatmung und der Entwöhnung in den Krankenhäusern. Hier

fehle es nach Ansicht des Verbandes flächendeckend in der Ausstattung

und Strukturen. „Leider fehlt es immer noch flächendeckend an

Fachpersonal und Entwöhnungszentren. Hier ist noch einiges

aufzuholen“, so Rosenbrock.

Pressekontakt:

Philipp Meinert

redaktion@paritaet.org

Tel.: 030 24636-339

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell