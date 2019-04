Rekord für „Weihnachten im Schuhkarton“-Nachfolgeprogramm / 4,4 Millionen Kinder gingen auf „Die größte Reise“ (FOTO)

Das Nachfolgeprogramm der Geschenkaktion „Weihnachten imSchuhkarton“, der Glaubenskurs „Die größte Reise“, verzeichnet einenweiter steigenden Zulauf. Im vergangenen Jahr nahmen weltweit rund4,4 Millionen Kinder die Einladung von lokalen Kirchengemeinden an,mehr über den Glauben an Jesus Christus zu erfahren. Das geht aus demaktuellen Aktionsbericht hervor, den der Verein Samaritan–s Purse imApril veröffentlicht hat.

Bei „Weihnachten im Schuhkarton“ packen Spender Geschenke in

Schuhkartons und geben sie mit einer Geldspende bei einer von

tausenden Abgabestellen ab. Gesammelt werden die Päckchen in 13,

verteilt in 112 Ländern. „Die Aktion schenkt Kindern rund um den

Globus Freude und Wertschätzung. Das macht Kinder und auch oft deren

Familien neugierig“, fasst deren Leiter für den deutschsprachigen

Raum, Rainer Saga, zusammen. „Mehr als jedes dritte Kind will mehr

über die Person erfahren, deren Geburt wir an Weihnachten feiern.

Dieser Nachfrage kommen die Kirchengemeinden mit ihrem Angebot nach.“

Insgesamt erhielten weltweit in der vergangenen Saison 10.623.776

Mädchen und Jungen ein Weihnachtspaket, davon kamen 413.671 Geschenke

aus dem deutschsprachigen Raum. Neben „Weihnachten im Schuhkarton“

engagiert sich Samaritan–s Purse auch in Programmen für

Trinkwasserversorgung, Sanitär und Hygiene (WASH) sowie gegen

Kindersterblichkeit und aktuell in der humanitären Hilfe in Mosambik.

International arbeitet das Werk unter anderem mit dem

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, der

Weltgesundheitsorganisation und dem UN-Flüchtlingshilfswerk in

verschiedenen Gebieten zusammen.

