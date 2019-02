Rente mit 70 und Zuwanderung: Das Demographie-Netzwerk (ddn) willältere Arbeitnehmer mobilisieren

Selbst bei einer jährlichen Zuwanderung von

mindestens rund 260.000 Menschen wird das Renteneintrittsalter auf 70

Jahre ansteigen. Davon geht eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zur

Entwicklung der Erwerbstätigkeit aus. Umso wichtiger wird der Erhalt

der Beschäftigungsfähigkeit. Rudolf Kast, Vorsitzender des

Demographie Netzwerks (ddn) sieht Handlungsbedarf in Politik und

Unternehmen. „Wir haben nach wie vor ein hohes Potenzial an älteren

und erfahrenen Fach- und Führungskräften, das stärker aktiviert und

eingesetzt werden will.“ Die Rahmenbedingungen dafür seien allerdings

noch nicht optimal.

Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern kümmert sich ddn um

Erkenntnisse und Lösungen zur Stärkung der demographischen Fitness

von Unternehmen und Organisationen, damit diese die

Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter unterstützen können. Dazu

zählen beispielsweise ein Unternehmens-Selbsttest namens Later Life

Work Index, ein Forschungsprojekt zum Einsatz künstlicher Intelligenz

und Assistenzsysteme oder ein Projekt zum überbetrieblichen

Tätigkeitswechsel.

„Es geht in erster Linie um die Gesunderhaltung, die Motivation

und die kontinuierliche Weiterbildung des arbeitenden Menschen“, so

Kast. Dies sei umso wichtiger in einer Zeit der Beschleunigung und

Veränderung. „Die Digitalisierung zwingt uns, schnell nachhaltige

Lösungen zu finden und zu verankern. Leider werden in vielen

Betrieben ältere Personengruppen schlichtweg vergessen, wenn es um

den Erhalt der Leistungsfähigkeit geht.“ Dabei habe es sich längst

herumgesprochen, dass der alleinige Fokus auf junge Nachwuchskräfte

uns langfristig nicht weiterbringt.

Die Förderung des nach wie vor bestehenden Potenzials der

Beschäftigten in Deutschland müsse ergänzt werden um gezielte

Zuwanderung. „Wir brauchen immer weniger Hilfs-, dafür jedoch gut

ausgebildete qualifizierte Fachkräfte. Diese gibt es in den

Wachstumsmärkten anderer Länder.“ Hierbei sei zu bedenken, dass die

gesteuerte Suche und Anwerbung, Qualifikation und Integration sehr

viel Zeit in Anspruch nehme. Insgesamt werde die Arbeitswelt

vielfältiger, so Kast, und auch Unternehmen müssten ihre

Integrationsfähigkeit für eine gemischt zusammengesetzte Belegschaft

verbessern.

