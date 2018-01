Repräsentative Umfrage / Millionen-Neid am Arbeitsplatz: Dem Chef wird nichts gegönnt (FOTO)

Am kommenden Freitag warten im Eurojackpot der Gewinnklasse 1 rund

82 Millionen Euro. Wem gönnt man eigentlich einen solch großen

Lotteriegewinn?

Ein schickes Einzelbüro, den sonnigen Platz am Fenster oder einen

eigenen Parkplatz in der Firmengarage – das sind kleine Dinge, die

Angestellte ihrem Chef vielleicht gerade noch gönnen würden. Aber

wenn es ums Geld geht, hört das Gönnen können schlagartig auf: Eine

repräsentative Umfrage von Eurojackpot hat aktuell ergeben, dass 22

Prozent der Deutschen ihrem Vorgesetzten einen Lottogewinn ab 50

Millionen Euro ausdrücklich nicht wünschen würden. Doch nicht nur dem

Vorgesetzten werden solche enormen Geldgewinne nicht gegönnt.

Die Frage „Wem würden Sie einen Lottogewinn ab 50 Millionen Euro

am ehesten missgönnen?“ beantworteten sechs Prozent der Befragten mit

ihren eigenen Geschwistern! Direkt dahinter auf Platz drei dann

wieder das berufliche Umfeld: Den Kollegen gönnt auch keiner den

großen Reichtum (fünf Prozent). Deutschland; ein Land der Neider?

Axel Weber, Eurojackpot-Sprecher, ordnet ein: „Menschen träumen gern

vom großen Lottogewinn. Erstaunlicherweise ja auch die, die nicht

einmal Lotto spielen! Aber die Vorstellung, dass dann ein anderer

seine Träume verwirklichen kann, ist eben kein besonders positiver

Gedanke.“

Die Top 4 der unbeliebtesten Lotto-Gewinner

Platz 1: Der Chef (22%)

Platz 2: Die Geschwister (6 %)

Platz 3: Die Arbeitskollegen (5 %)

Platz 4: Die Schwiegereltern (3%)

Das ist das Leid vom Neid. Auch den Schwiegereltern wird zum

Beispiel nur ungern ein Lottogewinn gegönnt. Warum ist das so? „Uns

hat überrascht, dass dem Chef kein Mitarbeiter etwas gönnt. Das ist

eigentlich zu kurz gedacht: Hat der ungeliebte Vorgesetzte plötzlich

50 Mio. auf dem Konto geht er vielleicht auf Weltreise oder in den

Vorruhestand und man bekommt einen neuen, netteren Chef“, so Weber.

Doch natürlich gäbe es umgekehrt auch Personengruppen, denen die

Befragten sofort alles Glück und Geld der Welt gönnen würden.

Den eigenen Kindern würden 34 Prozent der Befragten sofort einen

mehrstelligen Millionengewinn gönnen. Ostdeutsche Eltern mit 39

Prozent sogar noch etwas stärker als westdeutsche (33 Prozent). Doch

nicht nur die nachfolgende Generation darf sich freuen – auch den

eigenen Eltern würden die Deutschen das Knacken eines

Millionenjackpots gönnen. Mit 26 Prozent landen die Eltern damit auf

Platz zwei unter den befragten „Gönnern“.

Top 3 der beliebtesten Lotto-Gewinner

Platz 1: Die eigenen Kinder (34%)

Platz 2: Die eigenen Eltern (26 %)

Platz 3: Der besten Freund/die beste Freundin (10 %)

Immerhin noch jeder Zehnte würde sich über einen

Multimillionengewinn am ehesten für den besten Freund oder die beste

Freundin freuen. Erst an vierter Stelle reihen sich mit acht Prozent

die Geschwister ein. „Das Gönnen können scheint in Deutschland keine

selbstverständliche Eigenschaft zu sein: Fünf Prozent unserer

Befragten würden sich für absolut keinen Menschen im eigenen Umfeld

bei einen Millionen-Lottogewinn freuen.“, so Axel Weber. Doch im

Alter werde man großzügiger: 39 Prozent der Befragten ab 55 Jahren

gaben an, dass sie eigentlich jedem einen Millionengewinn gönnen

würden. Bei den 18 bis 24-Jährigen waren das mit nur 22 Prozent

deutlich weniger. Bremen ist laut Umfrageergebnissen Deutschlands

Gönner-Hochburg: Jeder zweite Bremer würde allen Menschen in seinem

Umfeld einen Jackpot von 50 Millionen Euro gönnen.

Die Gunst ist regional verteilt – einige Beispiele:

– Keiner der Befragten aus NRW war der Meinung, der Chef habe einen

Lottogewinn ab 50 Mio. Euro verdient.

– In Brandenburg, Thüringen und im Saarland gönnt man den Kindern am

ehesten ein Luxusleben: Während die Befragten in den anderen

Bundesländern einen Lottogewinn ab 50 Mio. Euro ihren Kindern (32%)

und Eltern (28%) gleichermaßen gönnen, freuen sich die

Brandenburger, Thüringer und Saarländer mehr als doppelt so oft für

ihre Kinder (46%) als für ihre Eltern (19%).

– 13% der Befragten aus Rheinland-Pfalz missgönnt dem eigenen Bruder

oder der Schwester einen Lottogewinn ab 50 Mio. Euro.

Zur Umfrage: Die Ergebnisse wurden in einer Umfrage von YouGov

unter 2.000 Personen ermittelt und können als repräsentativ für die

Bevölkerung Deutschlands ab 18 Jahren angesehen werden.

