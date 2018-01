„Nachtcafé: Runter mit den Pfunden – diesmal aber wirklich!“ (FOTO)

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Schauspielerin Elena Uhlig,

die ihren persönlichen Diätwahn beendet hat // Freitag, 26. Januar

2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Kaum geht es aufs Frühjahr zu, haben viele Menschen ein großes

Ziel: Der Winterspeck muss weg und zwar schnell. Renommierte

Ernährungswissenschaftler warnen jedoch eindringlich: Diäten machen

dick. Ob Intervallfasten, mit Hypnose oder ohne Kohlenhydrate – die

Bilanz des wochenlangen Entbehrens ist fast immer gleich: Ein

schlechtes Gewissen bei jeder Kaloriensünde, schlechte Laune beim

Löffeln der faden Kohlsuppe und die Erkenntnis, dass die Diät kein

Dauerzustand sein kann. Im Anschluss gibt es wieder grünes Licht für

die liebgewonnenen Essgewohnheiten. Die Vollnuss-Schokolade tröstet

über die Diät-Niederlage hinweg und als Denkzettel kommen dafür noch

ein paar Pfunde zusätzlich oben drauf. Aber es gibt nicht nur

Verlierer: Eine milliardenschwere Diätindustrie, zahllose Buchautoren

und Fitnessstudios verdienen prächtig an der Illusion des perfekten

Bodys. Wie schafft man es, dieser Diät-Endlosschleife zu entkommen?

Wie wichtig ist Veranlagung und wie entscheidend der Wille? Was sind

die Zutaten für ein dauerhaftes Gewichtsglück? Darüber spricht

Michael Steinbrecher mit seinen Gästen in „Nachtcafé: Runter mit den

Pfunden – diesmal aber wirklich“ am Freitag, 26. Januar, 22 Uhr, im

SWR Fernsehen.

Die Gäste im „Nachtcafé“:

Elena Uhlig hat ihren persönlichen Diätwahn beendet Trennkost,

Eiweißshakes, Heilfasten – Elena Uhlig hat bereits unzählige Versuche

hinter sich auf dem Weg zur Traumfigur. Kein Ergebnis war dauerhaft

und die Geburt ihrer drei Kinder sorgte für zusätzlichen Kilofrust.

Vor zwei Jahren hatte die Schauspielerin das ständige Kalorienzählen

endgültig satt. Sie überlegte sich: „Schluss mit dem blödsinnigen

Diätwahn – ab jetzt gibt es Pasta, basta!“ Dies war der Startschuss

für ein befreiendes Lebensgefühl.

Anne Kissner begeistert mit ihren Fitnessvideos im Internet eine

große Fangemeinde Schön, straff und fit – das ist die Lebenswelt von

Anne Kissner: „Eine Topfigur kann jeder erreichen – alles ist nur

eine Frage der Disziplin“, so die 29-jährige Erfolgs-Youtuberin. Die

Fitnessikone hat eine Mission und ist überzeugt: Jeder kann sich

einen Traumkörper antrainieren, dazu braucht es kein Sportstudio. Ihr

Konzept scheint aufzugehen, denn mit ihren Fitnessvideos im Kampf

gegen die Problemzonen begeistert sie im Internet eine riesige

Fangemeinde.

Raimund Ludwig träumte von einer Modelfigur und schlitterte in

eine Magersucht Durchtrainiert, schlank, schön – davon träumte auch

Raimund Ludwig: „Mit 13 sah ich in der Werbung ein Model mit

hervorstechenden Wangenknochen. Das war mein Ziel, so wollte ich auch

aussehen.“ Er fing an zu hungern und schlitterte in eine Magersucht,

die fast tödlich endete. Zeitweise wog er nur noch 50 Kilogramm – bei

einer Körpergröße von 1,89 Metern. Es folgten mehrere Therapien und

ein jahrelanger Kampf. Noch heute begleiten den Studenten die

Auswirkungen seiner Erkrankung.

Prof. Dr. Johann Klotter ist als Ernährungspsychologe tätig „Wir

laufen einem falschen Leitbild hinterher. Wer mit Blitzdiäten aus

einschlägigen Lifestyle-Magazinen abnehmen will, ist auf dem besten

Weg in eine Essstörung!“ Prof. Dr. Johann Klotter weiß, welchen

enormen Einfluss psychische Faktoren und die Gene auf unser

Essverhalten haben. Der Ernährungspsychologe warnt vor überhöhten

Erwartungen und zweifelt an langfristigen Erfolgen bei in Eigenregie

durchgeführten Diäten. Sein medizinischer Rat: Individuelles

Wohlfühlgewicht statt Schlankheitswahn.

Sylvia Kasten entschied sich für eine Magenverkleinerung und

halbierte ihr Gewicht Fast ihr ganzes Leben lang wurde Sylvia Kasten

als träge Dicke abgestempelt. Auch in ihrem Beruf musste sie sich

aufgrund ihres Übergewichts viele Beleidigungen anhören. Die

Höchstmarke der Jobvermittlerin lag bei fast 130 Kilogramm – bis sie

sich für eine Magenverkleinerung entschied und ihr Gewicht halbierte:

„Je mehr die Pfunde purzelten, umso mehr stieg mein Selbstvertrauen.“

Ihre langjährige Partnerschaft blieb dabei jedoch auf der Strecke.

Sebastian Vogt verlor 160 Kilogramm und läuft mittlerweile

Marathon 280 Kilogramm wog Sebastian Vogt noch vor eineinhalb Jahren

– jede noch so kleine Bewegung war eine Qual. Die Ärzte empfahlen ihm

eine Magenband-OP, doch das kam für den Autohaus-Mitarbeiter nicht in

Frage. Stattdessen setzte er auf eiserne Disziplin: „Ich habe meine

Ernährung radikal umgestellt und viel Sport gemacht.“ Das Resultat:

Er verlor 160 Kilogramm und gewann stattdessen viel Kondition.

Aktuell bereitet sich der 35-Jährige auf seinen ersten Marathon vor.

„Nachtcafé“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das „Nachtcafé“

ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen

Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher

Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente

und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema

auseinanderzusetzen.

