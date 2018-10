Review zurÜberwachungswirkung von Assistenzsystemen / Überwachungseffekte neuartiger digitaler Technologien untersucht

In der Arbeitswelt 4.0 generieren Beschäftigte

ebenso wie Maschinen und Anlagen viele Informationen. Sie stehen für

eine Vielzahl von Zwecken zur Verfügung. Dadurch entstehen neben der

Steigerung von Produktivität und Effizienz auch Möglichkeiten zur

Überwachung. Sie ergeben sich größtenteils zunächst als ein

Nebenprodukt der eingesetzten Systeme. So können Daten aus

Assistenzsystemen wie beispielweise Datenbrillen sowohl jeden

Beschäftigten individuell unterstützen als auch eine gläserne

Belegschaft schaffen. Denn durch die Sammlung von Daten aus der

Arbeitsumgebung, über Arbeitsprozesse und -produkte sowie über die

Beschäftigten selbst wird neben der Verbesserung der

Assistenzleistung auch die Überwachung des Verhaltens und der

Leistung der Beschäftigten ermöglicht. Das jetzt von der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlichte

„Review zur Wirkung elektronischer Überwachung am Arbeitsplatz und

Gestaltung kontextsensitiver Assistenzsysteme“ beschreibt deshalb

literaturbasiert die Auswirkungen möglicher Überwachung im

Arbeitskontext.

Das vorliegende Review untersuchte insgesamt 96 Studien, um

Herausforderungen zu beschreiben, die sich durch die

Überwachungseffekte neuartiger digitaler Technologien ergeben können.

Dabei betrachtet es verschiedene relevante Wirkungsbereiche wie

beispielsweise Stress, Leistung, Vertrauen und Akzeptanz sowie

Privatsphäre und Datenschutz. Das Review zeigt die Bedeutung einer

offenen und transparenten Kommunikation für das Vertrauen bei der

Einführung neuer Systeme. Zudem gehören die Nachvollziehbarkeit und

die Vorhersagbarkeit des Systems sowie die Gestaltung des Feedbacks

oder auch der Einfluss des Beschäftigten zu wesentlichen Aspekten,

die zu beachten sind. Aufbauend auf den Ergebnissen werden

Gestaltungsempfehlungen abgeleitet, um den Schutz der Beschäftigten

sowie eine menschengerechte Gestaltung innovativer technischer

Systeme im Kontext einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt

sicherzustellen.

„Review zur Wirkung elektronischer Überwachung am Arbeitsplatz und

Gestaltung kontextsensitiver Assistenzsysteme“; Dr. Nils Backhaus;

Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018; 72

Seiten; DOI 10.21934/baua:bericht20180726. Das Review gibt es im

PDF-Format im Internetangebot der BAuA unter

www.baua.de/publikationen.

Direkter Link: www.baua.de/dok/8752866

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich

des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den

Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im

Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten

Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz

arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.de

Pressekontakt:

Jörg Feldmann

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gruppe 6.1, Pressearbeit

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel.: 0231 9071-2330

Fax: 0231 9071-2299

E-Mail: presse@baua.bund.de

www.baua.de

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell