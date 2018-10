Auslandsspezialist BDAE auf der DKM

Vom 24. Oktober bis zum 25. Oktober findet die DKM

als Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund statt.

Auch die auf Auslandsversicherungen und Global-Mobilty-Lösungen

spezialisierte BDAE Gruppe wird an der Messe teilnehmen und erwartet

Besucher an ihrem Stand.

Das Team um Torben Roß, Vertriebsdirektor Makler &

Multiplikatoren, steht Besuchern gerne für Gespräche zur Verfügung.

Der Messeauftritt der BDAE Gruppe befindet sich in der Halle 4 am

Stand F08.

Rechtliche Rahmenbedingungen rund um den Auslandsaufenthalt

Aus jobbedingten Gründen, wegen des Studiums oder einer Weltreise

– sei es nur für kurze Zeit oder für immer – Menschen, die ihren

Wohnort über nationale Grenzen hinaus verlagern, haben etliche

Fragen: „Von der Kranken- über die Haftpflicht- bis hin zur

Rechtsschutzversicherung, welche Auslandsversicherung ist in meiner

speziellen Situation die Richtige? Wie sieht es mit der Rente aus?

Dies sind nur einige Gedanken, die Personen mit Auslandsplänen

umtreibt“, weiß Torben Roß. „Wir kennen hierbei auch die rechtlichen

Rahmenbedingungen und unterstützen unsere Vertriebspartner insoweit,

dass Sie ihre Kunden bestmöglich beraten können.“

Makler und Vermittler, die sich vorab über die BDAE Gruppe

informieren wollen, finden hier weitere Informationen zur

Vertriebspartnerschaft:

