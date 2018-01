Rheinische Post: 2017 kamen mindestens 3300 Quer- und Seiteneinsteiger als Lehrer an Schulen

Wegen des bundesweiten Lehrermangels stellen

die Länder immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger als Lehrer ein.

Allein 2017 traten mindestens 3300 und Lehrerinnen und Lehrer in den

Schuldienst ein, die kein Lehramtsstudium haben. Dies hat eine

Umfrage der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Donnerstagausgabe) unter allen 16 Bundesländern ergeben. Daten zu

den Quereinsteigern konnten zehn von 16 Bundesländern liefern –

darunter das bevölkerungsreiche NRW. Dennoch ist die Zahl der

unbesetzten Lehrerstellen in Deutschland weiterhin hoch. Wie die

Umfrage auch ergeben hat, sind im ersten Schulhalbjahr 2017/2018

mindestens 2000 Lehrerstellen unbesetzt geblieben. Nach Angaben der

Lehrer ist der Personalmangel an Schulen aber weitaus größer. „Wenn

man zum Beispiel noch dazurechnet, was an Unterricht ausfällt und

dass an zahlreichen Schulen auch fachfremd unterrichtet wird, gehen

wir insgesamt von einem Mangel von 20.000 Lehrern aus“, sagte

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Durch den Einsatz von Seiteneinsteigern fürchtet er einen

Qualitätsverlust in der Lehre. „Viele Seiteneinsteiger fangen häufig

direkt mit der Arbeit an und werden nicht ausreichend pädagogisch

geschult.“ Die Länder betonten hingegen, dass jeder Quer- und

Seiteneinsteiger gut ausgebildet werde.

