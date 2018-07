Rheinische Post: Antisemitismusbeauftragter Klein erwartet nachÜbergriff auf Professor rasches Ermittlungsverfahren

Der Antisemitismusbeauftragte der

Bundesregierung, Felix Klein, hat sich über den antisemitischen

Vorfall in Bonn „zutiefst empört“ gezeigt. „Ich erwarte, dass gegen

den mutmaßlichen palästinensischen Täter nun rasch ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wird“, sagte Klein der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag). „Wir müssen zeigen, dass jede Form von

Antisemitismus in Deutschland sofort sanktioniert wird.“ Dass die

Tat offenbar von einem Menschen ausgegangen sei, der schon lange in

Deutschland lebe, erfülle ihn mit besonderer Sorge, sagte Klein. „Wir

dürfen bei unseren Anstrengungen in der Integrationsarbeit nicht

nachlassen. Ich begrüße es, dass sich die Polizei für die

Verwechslung von Opfer und Täter entschuldigt hat.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell