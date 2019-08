Rheinische Post: AOK fordert Notfallzentren unter Beteiligung der Krankenkassen

Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin

Litsch, hat für die Notfallversorgung in Deutschland die Schaffung

von integrierten Notfallzentren unter der gemeinsamen Organisation

von Kliniken, Ärzten und Kassen gefordert. „Räumlich sollten die

integrierten Notfallzentren an die Krankenhäuser angebunden sein,

weil die Menschen im Notfall meistens eine Klinik aufsuchen“, sagte

Litsch der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). „Die

Verantwortung für die Zentren sollten sich aber Kliniken, Kassenärzte

und Krankenkassen teilen – unter der Aufsicht der Länder.“ Zur

Begründung erklärte Litsch: „Die Kassen fordern, dass die Frage, wo

ein Notfall versorgt wird, nicht mehr davon abhängt, ob der Mensch

zufällig in ein Krankenhaus oder in eine Praxis-Ambulanz gegangen

ist.“ Vielmehr brauche man zentrale Anlaufstellen, sogenannte

integrierte Notfallzentren, die entscheiden, ob, wann und wie ein

Patient behandelt werden muss. „Diese Sektor unabhängigen

Notfallzentren entscheiden dann auch, ob eine Weiterbehandlung in

einem Krankenhaus oder ambulant erfolgen soll.“ Diese Entscheidung

müsse organisatorisch und finanziell unabhängig von Budgetinteressen

der Krankenhäuser und niedergelassene Ärzten erfolgen. Nur so würden

Fehlanreize vermieden und ausschließlich medizinische Überlegungen

über die Behandlung eines Patienten entscheiden.

