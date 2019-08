Rheinische Post: Bahnhöfe können Angsträume sein

von Christian Schwerdtfeger

Viele dürften das ungute Gefühl kennen, das einen überkommen kann,

wenn man abends allein durch den Bahnhof geht und weit und breit

niemand außer einem selbst dort ist. Schön fühlt sich das nicht an.

Und schon gar nicht sicher – erst recht nicht nach der Reihe

tödlicher Attacken in Voerde, Frankfurt und nun in Iserlohn.

Ein Bahnhof ist eben kein so normaler öffentlicher Raum wie etwa

die Einkaufsstraße einer Innenstadt. Von jeher zieht das

Bahnhofsumfeld dubiose Personen und Kriminalität an wie ein Magnet.

Entsprechend rau kann es dort zugehen. Und mitunter gefährlich.

Selbst die Bundespolizei nimmt nun kein Blatt mehr vor den Mund und

spricht offen das aus, was viele Bürger seit Jahren wahrnehmen: Es

gibt Angsträume in Bahnhöfen.

Es ist vielerorts schlichtweg niemand da, der aufpasst und für ein

Sicherheitsgefühl sorgt. An fast allen Bahnhöfen trifft man abends

keine Polizisten mehr an. Und selbst die großen Inspektionen an

Bahnhöfen wie Düsseldorf sind vergleichsweise spärlich besetzt. Da

hilft es auch wenig, wenn die Bundespolizei verspricht, dass sie im

Ernstfall Kräfte zusammenziehen und schnell verlegen kann. Bis diese

am Ort des Geschehens eintreffen, ist es für den Betroffenen längst

zu spät.

Bis sichtbar mehr Polizisten auf den Bahnhöfen patrouillieren

werden, dauert es voraussichtlich noch mindestens fünf Jahre. Und

selbst dann werden nur die nötigsten Sicherheitslücken gestopft sein.

Daher wird sich an der Situation vorerst nichts ändern.

Jahrzehntelanges Kaputtsparen der Bundespolizei gepaart mit falscher

Priorisierung lässt sich nicht über Nacht korrigieren. Das Schönreden

des angeblich nicht vorhandenen Sicherheitsproblems an den Bahnhöfen

seitens der Politik rächt sich jetzt. Und die Leidtragenden sind

ausgerechnet die, die schon immer auf die Problematik hingewiesen

haben: die Bürger und die Polizei.

