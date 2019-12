Rheinische Post: Briten in Deutschland können Wahl entscheiden

Der mit Spannung erwartete Ausgang der britischen

Unterhauswahlen an diesem Donnerstag könnte auch vom Stimmverhalten von rund

100.000 Briten in Deutschland abhängen. Wie die Düsseldorfer “Rheinische Post”

(Donnerstag) unter Berufung auf die britische Botschaft in Berlin berichtet,

besitzen viele der Ende 2018 in Deutschland gemeldeten 106.115 britischen

Staatsbürger die Wahlberechtigung in ihrer Heimat. Da dieses Mal eine

Entscheidung weniger entlang klassischer Partei-Orientierungen als vielmehr mit

Blick auf den Brexit erwartet wird, können in vielen Stimmbezirken wenige Wähler

den Ausschlag geben. Jeder britische Bürger ab 18 Jahren, der die Insel vor

weniger als 15 Jahren verlassen hat, behält seine Wahlberechtigung. Er muss sich

in seinem Heimatwahlkreis eintragen lassen und hat dann drei Möglichkeiten, die

Wahlen mit zu beeinflussen. Entweder stimmt er rechtzeitig vor dem Wahltag per

Brief ab oder er ist am Wahltag selbst in seiner Heimat und geht ins Wahllokal

oder er benennt einen Vertreter, der für ihn die Stimme abgeben darf.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4465830

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell