Rheinische Post: CDU und CSU denkenüber Tausch von Ministerien nach

Nach dem angekündigten Verzicht von

Innenminister Horst Seehofer auf den CSU-Vorsitz sind in der Union

Überlegungen über eine Kabinettsumbildung in Gang gekommen. Das

berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Dienstag) unter

Berufung auf Parteikreise. Sollte Seehofer in absehbarer Zeit auch

das Innenressort zur Verfügung stellen, könne es zu einem erneuten

Tausch von CDU- und CSU-regierten Ministerien kommen. 2011 hatten die

beiden Parteien nach dem Rücktritt des CSU-Politikers Karl-Theodor zu

Guttenberg schon einmal Verteidigungs- und Innenministerium

getauscht. Ein Rückzug von Seehofer könne genutzt werden, um eine

neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer oder einen neuen

CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in die Regierungsgeschäfte mit

einzubinden, hieß es.

