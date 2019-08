Rheinische Post: Daniel Günther ruft zu jährlicher Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit auf

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel

Günther (CDU) hat zu einer jährlichen bundesweiten Baumpflanzaktion

zum Tag der Deutschen Einheit aufgerufen. Jeder, der ein Herz für

Klima und Wald habe, solle sich an der Bürgerinitiative beteiligen,

die Schleswig-Holstein als Ausrichter der diesjährigen Einheitsfeiern

gestartet habe, sagte Günther der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag). Er appellierte an die anderen Bundesländer, diese

Initiative bei ihren Veranstaltungen der zentralen Einheitsfeier in

den nächsten Jahren fortzuführen und zur Tradition werden zu lassen.

Es zeige sich schon jetzt, dass die Kampagne „Einheitsbuddeln“ den

Nerv vieler Menschen treffe. In Schleswig-Holstein seien bereits mehr

als 50.000 Bäume gespendet worden. „Es beteiligen sich Privatpersonen

ebenso wie Unternehmen, Kommunen ebenso wie Vereine“, sagte Günther.

Bei 83 Millionen Menschen im Land könnten ganze Waldgebiete wieder

aufgeforstet werden – von Nord nach Süd und von Ost bis West. Er

betonte, die Bürgerinitiative könne staatliches Handeln nicht

ersetzen. Für substanzielle Fortschritte erwarte er von dem von

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) einberufenen

Nationalen Waldgipfel am 25. September „konkrete Vorschläge für

Maßnahmen, mit denen wir in ganz Deutschland die Aufforstungsprojekte

voranbringen können.“

