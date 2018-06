Rheinische Post: Der Erdogan-Staat

von Matthias Beermann

Natürlich sind Meinungsumfragen keine absolute Wissenschaft, und

der Höhenflug der türkischen Opposition in den Wahlprognosen

spiegelte vielleicht nicht die ganze Wirklichkeit wider. Trotzdem

kann man die Zweifel an dem sich gestern abzeichnenden Durchmarsch

von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Wahlbündnis bei

den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sehr gut nachvollziehen,

die seine Gegner gestern schon während der Stimmauszählung äußerten.

Für Erdogan ist der Machterhalt nach 15 Jahren an den Schalthebeln

der Türkei zum Selbstzweck geworden. Man darf befürchten, dass er

auch zu unlauteren Methoden greifen würde, um sie zu verteidigen.

Die starke Mobilisierung der Türken bei diesen Wahlen hat gezeigt,

dass die ihre Demokratie weiter lebendig ist – trotz der anderthalb

Jahrzehnte, in denen sich Erdogan und seine AKP das Land bereits

weitgehend untertan gemacht haben. Doch nun könnte der Präsident sich

ermuntert sehen, endgültig einen autokratischen Erdogan-Staat zu

errichten. Das sollte eigentlich selbst seinen glühendsten Anhängern

Angst machen.

