Rheinische Post: Der Papst muss eher Seelsorger sein Kommentar Von Martin Kessler

Die Haltung der katholischen Kirche zur

Abtreibung ist eindeutig. Sie ist Unrecht. Päpste und Bischöfe

vertreten diese Haltung mit großer Vehemenz und scheuen sich nicht,

sie als Mord zu verdammen. Jetzt nennt Papst Franziskus sie sogar

Auftragsmord. Manchmal wünscht man sich, die gleiche Wucht in der

Sache, nicht in der Wortwahl hätte die Kirche beim massenhaften

Missbrauch in den eigenen Reihen an den Tag gelegt. Dass Abtreibung

Unrecht ist, sagt auch der deutsche Gesetzgeber. Aber er ist klug

genug, das nicht wie ein Verbrechen zu verfolgen. Denn in den meisten

Fällen sehen sich Frauen dazu genötigt, weil sie keinen anderen

Ausweg mehr sehen. Werdendes Leben zu zerstören, fällt niemandem

leicht. Und auch die mitbeteiligten Männer tragen große

Verantwortung. Wenn die Kirche ihren Einsatz für das Leben ernst

nehmen will, muss sie sich auf ihre helfende Rolle besinnen. Auch der

Papst ist zuerst Seelsorger. Im Sinne der Verantwortungsethik, die

anders als die Gesinnungsethik die Begrenztheit der Menschen

anerkennt, muss er sich dafür einsetzen, die Zahl der Abtreibungen zu

vermindern. Das unnötige Wort des Auftragsmords hilft da wenig.

