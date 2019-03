Rheinische Post: Direktor des NRW-Forums rechnet mit Düsseldorf ab

Der Leiter des Düsseldorfer Ausstellungshauses

NRW-Forum, Alain Bieber, wird seinen Vertrag aus Enttäuschung über

mangelnden politischen Rückhalt nicht verlängern. „Ich vermisse in

Düsseldorf den Mut zur Erneuerung, die Aufgeschlossenheit gegenüber

ungewöhnlichen Experimenten, zeitgenössischen Kulturdiskursen und der

Digitalisierung“, sagte Bieber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch). Es fehle der Mut, auch Wege abseits des Mainstreams

auszuprobieren und „eine Kulturpolitik, die neue Ideen und die Macher

unterstützt, anstatt sich selbst zu inszenieren“. Mit seinen

Ausstellungen und Veranstaltungen zu digitalen Zeitgeist-Themen wie

Selfies, Pizza oder Katzenvideos hatte Bieber in den vergangenen vier

Jahren für viel Aufsehen gesorgt, allerdings gemischte Kritiken

erhalten. Der größte Erfolg an der Kasse war 2017 die erste

Ausstellung überhaupt des Satirikers Jan Böhmermann. Sie zählte

30.000 Besucher. Die Düsseldorfer Politik hätte bis Ende März über

eine Verlängerung des 2020 auslaufenden Vertrags entscheiden müssen.

Zuletzt hatte sich eine Mehrheit für Bieber abgezeichnet.

