Rheinische Post: Grüne fordern höhere Bußgelder für Falschparker

Angesichts der wachsenden Probleme mit

Falschparkern in den Städten machen sich die Grünen für eine Erhöhung

der Bußgelder stark. „Die Strafzahlungen für Falschparken sollten dem

europäischen Durchschnitt angeglichen werden, um Fehlverhalten

wirksamer zu begegnen“, sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im

nordrhein-westfälischen Landtag, Arndt Klocke, der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Deutschland liege mit seinem

Bußgeldkatalog im unteren Bereich im Vergleich mit seinen

europäischen Nachbarn, betonte Klocke. Die CDU würde einer Erhöhung

der Bußgelder offen gegenüberstehen. „Wenn das im Kampf gegen das

Falschparken das einzig wirksame Mittel ist, dann gilt es, über eine

Anpassung nachzudenken“, sagte Klaus Voussem, verkehrspolitische

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Auch die Deutsche

Polizeigewerkschaft (DPolG) unterstützt die Forderung der Grünen.

„Eine deutliche Anhebung der Bußgelder würde auf jeden Fall Sinn

machen. Dadurch steigt die Einsicht, sich an Recht und Gesetz zu

halten. Das sieht man zum Beispiel in den Niederlanden“, sagte Erich

Rettinghaus, NRW-Chef der DPolG.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell