Rheinische Post: Duisburger Juso-Chef wechselt zu den Grünen

Der Vorsitzende der Duisburger Jusos, Sebastian

Ackermann, verlässt die SPD und wechselt zu den Grünen. Das sagte der

32-Jährige im Gespräch mit der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag). Er wirft der SPD „Hinterzimmerpolitik“, ausbleibende

Debatten, fehlenden Mut, Intransparenz, Opportunismus und kein

Interesse an Veränderungen vor. „Ich habe meine Ideale. Und dafür

möchte ich mich nicht verbiegen“, sagte Ackermann. Seine Vorwürfe

richten sich zwar auch an den Bundesvorstand, aber vor allem an den

Duisburger Unterbezirk. „Die SPD hier ist im Kern

strukturkonservativ“, sagte er. Das liege auch am Alter. Die Partei

habe es versäumt, sich zu öffnen und dadurch für junge Leute

attraktiv zu werden. Ortsvereine, die überwiegend aus 60- bis

80-Jährigen bestünden, hätten kein Interesse mehr an Veränderungen.

„Für mich steht die SPD eigentlich für Progressivität, für

Weiterentwicklung, für Vorwärts – doch genau das fehlt mir in dieser

Partei zusehends“, sagte Ackermann. Sein Wechsel zu den Grünen sei

keinen parteipolitischen Ambitionen geschuldet, sagte Ackermann. In

der SPD hätte er größere Chancen gehabt, in den Duisburger Stadtrat

einzuziehen als bei den Grünen. „Ich gebe einiges auf, um mir

politisch treu zu bleiben“, sagte der Duisburger, der bei den Grünen

noch für keinen Posten vorgesehen ist.

