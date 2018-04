Rheinische Post: Erste Befragung von Merkel im Bundestag noch vor der Sommerpause

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich

noch vor der Sommerpause den Fragen der Bundestagsabgeordneten im

Parlament stellen. Das kündigte der Erste Parlamentarische

Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), an.

„Wir freuen uns darauf, dass die Bundeskanzlerin vor der Sommerpause

zum ersten Mal im Mittelpunkt der Regierungsbefragung stehen wird“,

sagte Grosse-Brömer der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen

Post“ (Donnerstagausgabe). In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union

und SPD den Willen bekundet, dass die Bundeskanzlerin dreimal

jährlich im Bundestag befragt werden könne und die

Regierungsbefragung neu strukturiert werde. Das soll nun mit einer

Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages umgesetzt werden.

Grosse-Brömer mahnte jedoch, dass die Veränderungen nicht dazu führen

dürften, „dass die Informationsrechte der einzelnen Abgeordneten

beeinträchtigt werden und oppositioneller Klamauk unter dem

Bundesadler veranstaltet wird.“ Carsten Schneider, Erster

Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, hat weitere

Vorstellungen. „Ich bin dagegen, dass die Fragen vorher schriftlich

eingereicht werden müssen“, sagte er.

