Rheinische Post: Rüstungsexporte aus NRW deutlich gestiegen

In den vergangenen vier Jahren ist der Wert

genehmigter Rüstungsexporte aus Nordrhein-Westfalen auf ein neues

Rekordhoch gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung

auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die der

in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe)

vorliegt. Demnach lag der Wert von den 2017 erteilten

Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter bei 1,38 Milliarden Euro. 2014

waren es noch 326 Millionen Euro. Auch der Wert genehmigter

Kriegswaffenexporte innerhalb aller Rüstungsgüter stieg auf ein

Vierjahreshoch. Von den 1,38 Milliarden Euro im Jahr 2017 entfielen

932 Millionen auf Kriegswaffen aus NRW. 2014 waren es noch 54

Millionen. Unter den Empfängern waren auch autoritär geführte

Drittländer oder solche in Krisenregionen wie Afghanistan,

Demokratische Republik Kongo, Irak, Libyen und Saudi-Arabien. Die

Ausfuhr von Kriegswaffen wie Lenkflugkörper, Kampfhubschrauber,

halbautomatische Gewehre samt Munition sowie tragbare

Panzerabwehrwaffen wurden unter anderem für Afghanistan, Algerien,

Israel, Libanon, Oman und Jordanien genehmigt. Katharina Dröge,

Kölner Grünen-Abgeordnete und Mitglied des Wirtschaftsausschusses im

Bundestag, prangerte den „extremen Anstieg“ der Genehmigungen

insbesondere in „Länder in den Krisenregionen im Nahen Osten“ an.

„Eine solche Exportpolitik ist unverantwortlich und trägt zur

Destabilisierung ganzer Regionen bei“, sagte Dröge. Katja Keul,

Sprecherin für Abrüstungspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion,

fordert Konsequenzen: „Wir brauchen endlich ein verbindliches

Rüstungsexportkontrollgesetz, damit die Bundesregierung ihre

freiwilligen Grundsätze endlich einhält, wonach Rüstungsgüter in

Drittstaaten nur die Ausnahme und nicht der Regelfall sein sollen“,

sagte Keul.

