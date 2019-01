Rheinische Post: EVG gegen Verkauf von Bahn-Töchtern Arriva und Schenker

Kurz vor dem zweiten Krisentreffen des

Bahn-Managements mit Vertretern des Verkehrsministeriums und

Koalitionspolitikern hat sich der Chef der Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft (EVG) skeptisch über einen Verkauf der

Auslandstöchter Schenker und Arriva geäußert. Der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag) sagte der stellvertretende

Vorsitzende des Aufsichtsrats: „Es gibt viele Argumente, die dagegen

sprechen. Ich halte es in einem Europa, in dem viele ausländische

Bahnen auf dem deutschen Netz fahren, nicht für sinnvoll, wenn sich

die DB AG nur auf den Schienenverkehr in Deutschland konzentrieren

würde – zumal durch den Verkauf neue Wettbewerber entstehen würden.“

Das sei nicht zielführend. Unabhängig davon müssten die aktuellen

Themen, wie beispielsweise Infrastruktur, Verspätungen, defekte Züge,

schnellstmöglich in Ordnung gebracht werden. „Wenn wir über einen

Verkauf reden, muss sichergestellt sein, dass die Erlöse bei der Bahn

bleiben und nicht im Bundeshaushalt versickern. Nur dann könnte ich

zustimmen“, sagte Kirchner. Planspielen, wonach Großprojekte wie

Stuttgart 21 gestoppt werden müssten, erteilte er eine Absage:

„Stuttgart 21 ist seinerzeit vornehmlich von der Politik gefordert

worden. Das wird in der heutigen Diskussion oft vergessen. Der

Point-of-no-Return ist längst überschritten, so dass ein Ausstieg die

daraus entstehenden Kosten und Risiken für die Bahn nochmals

erheblich steigern würde.“

Kirchner äußerte Zweifel am Plan der großen Koalition, den

Schienenverkehr bis 2030 zu verdoppeln. „Es bleiben noch elf Jahre.

Das wäre ein sehr engagierter Zeitplan.“ Wichtig sei, dass sich der

Bund entscheidet, an welchen Zielen er sein Unternehmen ausrichte.

„Wer Passagierzahlen und Frachtaufkommen auf der Schiene erhöhen

will, muss kräftig investieren. Wir brauchen mehr Geld und mehr

Zeit“, sagte Kirchner der „Rheinischen Post“. Denn zur Ehrlichkeit

gehöre auch dazu, dass die Umsetzung Jahre dauern werde. „Umso

wichtiger ist es, jetzt die Weichen in die richtige Richtung zu

stellen. Das Jahr 2030 ist da nicht so das Entscheidende“, sagte

Kirchner.

