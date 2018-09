Rheinische Post: Ex-Innenminister Baum wirft Seehofer wegen Maaßen-Entscheidung Unkenntnis der deutschen Sicherheitslage vor

Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum

(FDP) hat CSU-Chef Horst Seehofer mangelnde Sachkenntnis von der

Sicherheitslage in Deutschland vorgeworfen. Das zeige die

Entscheidung des Innenministers, den umstrittenen

Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär für

Bundespolizei, Cyber- und öffentliche Sicherheit zu befördern – ohne

Zuständigkeit für seine jetzige Behörde. Baum sagte der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag): „Diese Meinung kann doch nur einer

vertreten, der es nicht ernst meint mit der Inneren Sicherheit und

die Situation nicht kennt. In den letzten Jahren ist alles

unternommen worden, Polizei und Nachrichtendienste zu verzahnen.“ Ein

Beispiel sei das Terrorabwehrzentrum, in dem etwa 40 Behörden

vertreten seien. „Im Endeffekt wird Maaßen natürlich auch für den

Verfassungsschutz zuständig sein“, sagte Baum. Damit komme ein

Hardliner in eine Schlüsselposition mit wichtigen Kompetenzen auch

gegenüber der Bundespolizei und deren Chef Dieter Romann. Beide

stünden in Opposition zur Kanzlerin. Seehofer brüskiere Merkel damit

aufs Neue.

