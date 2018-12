Rheinische Post: Generalbundesanwalt warnt vor Bedrohung durch Al Kaida

Generalbundesanwalt Peter Frank hat vor einer

Bedrohung durch Al Kaida gewarnt. „Al Kaida ist nach wie vor ein

weltweit agierender Akteur“, sagte Frank der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag). Deutschland sei weiterhin Feindbild

islamistischer Terrororganisationen, allen voran des „Islamischen

Staats“. Aber: „Wir dürfen auch Al Kaida nicht vergessen“, sagte

Frank. Die Bedrohung durch Islamismus sei nicht vorüber, auch wenn

2018 kein Jahr wie 2016 war. „So wie der Tod von Osama bin Laden

nicht das Ende von Al Kaida war, so wird auch die militärische

Niederlage des ,Islamischen Staats– nicht dessen Ende bedeuten“,

sagte der Generalbundesanwalt. „Der IS wird sich überlegen, wie er

sich neu aufstellen kann.“ Mittlerweile hat seine Behörde auch fünf

Frauen wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung des „Islamischen

Staats“ verhaftet. „Wir haben Beweise finden können, wonach sich

diese Frauen in Syrien oder im Irak für den IS aktiv betätigt haben,

beispielsweise bei der Religionspolizei oder durch Werbemaßnahmen“,

sagte Frank.

