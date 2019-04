Rheinische Post: Grüne fordern mehr Spezialambulanzen für Heroin-Abhängige

Die Zahl der Diamorphin-Ambulanzen, die

synthetisches Heroin an schwerstabhängige Patienten abgeben, ist seit

Einführung dieser Ambulanzen im Jahr 2009 von sieben auf heute zehn

gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage

der Grünen-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch) vorliegt. Die Bundesregierung zieht eine positive Bilanz

der Behandlung. „Diese therapeutische Option wird von dieser Gruppe

von Patientinnen und Patienten sowie den behandelnden Personen

angenommen“, heißt es in der Antwort. Die Grünen kritisieren, dass

diese Behandlung nur einem Prozent der insgesamt 79.400

Substitutionspatienten in Deutschland zugutekomme. „Die

Diamorphinvergabe ermöglicht Heroinsüchtigen ein gutes Leben“,

betonte Kirsten Kappert-Gonther, Sprecherin für Drogenpolitik der

Grünen-Fraktion im Bundestag. Obwohl die Bundesregierung eine

durchweg positive Bilanz aus der zehnjährigen Diamorphinvergabe

ziehe, weigere sie sich, diese Behandlungsform einem größeren Kreis

von Betroffenen zugänglich zu machen. Entsprechende Ambulanzen gibt

es in den Städten Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover,

Karlsruhe, Köln, München, Berlin, Stuttgart und Düsseldorf.

