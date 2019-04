Rheinische Post: Studie: West-Frauen verdienen ungern mehr Geld als ihre Männer

Viele westdeutsche Frauen haben es laut einer

Studie jahrzehntelang bewusst vermieden, mehr Geld als ihre Ehemänner

zu verdienen. Den Grund dafür sieht das Deutsche Institut für

Wirtschaftsforschung (DIW) vor allem in dem im Kapitalismus geprägten

Rollenverständnis der Geschlechter, wonach der Mann traditionell der

„Brötchenverdiener“ und die Frau die „Zuverdienerin“ ist. Die

DIW-Studie, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch)

vorliegt, bezieht sich auf den Zeitraum von 1984 bis 2016. Nur elf

Prozent der erwerbstätigen Frauen im Westen haben demnach von 2007

bis 2016 mehr Geld als ihre Männer verdient, im Osten waren es 33

Prozent. Im Sozialismus hätten Frauen die Rolle der Arbeiterin,

Mutter und Hausfrau zugleich gehabt. In Westdeutschland sei das Bild

institutionell gefördert worden, wonach der Mann mehr verdienen

sollte als die Frau, etwa durch das bis heute mögliche

Ehegattensplitting, das „negative Beschäftigungsanreize für den

geringer verdienenden Partner – vorrangig die Frau – setzt“, wie es

in der Studie. Vor der Wende habe der durchschnittliche Anteil der

Frau am Haushaltserwerbseinkommen in der Bundesrepublik 18 Prozent

und in der DDR 40 Prozent betragen. Bis 2016 sei die Quote im Osten

auf 42 Prozent und im Westen auf 29 Prozent gestiegen. Von 1984 bis

1990 sei noch nachweisbar gewesen, dass Frauen in der Bundesrepublik

in der Regel ihre Wochenarbeitszeit reduziert hätten, wenn sie im

Vorjahr ein höheres Einkommen als ihre Partner hatten. Inzwischen

gebe es diese Anhaltspunkte nicht mehr. Dennoch sei die kulturelle

Prägung der Rollenverteilung von Mann und Frau eine Erklärung für die

noch heute unterschiedliche Einkommensverteilung – trotz weitgehend

gleichwertiger Bezahlung von Frauen und zahlreicher Jobangebote.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell