Rheinische Post: Innenminister beratenüber Millionen-Gebühren für Polizei-Einsätze in Fußballstadien

Der Profifußball in Deutschland könnte künftig

für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen zur Kasse gebeten werden.

Mit einem entsprechenden Vorstoß aus Bremen befassen sich die

Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer an diesem Mittwoch in

Kiel beginnenden Konferenz. Nach einem Bericht der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch) geht es laut Konferenz-Vorlage darum,

„eine bundesweite Fondslösung zu etablieren, in die der Profifußball

einzahlt und aus dem Bund und Länder einen Teil ihrer Polizeikosten

refinanziert bekommen“. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Fonds

bestücke, müsse sie „im Innenverhältnis klären“. In einer

Musterberechnung kommt Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am

Beispiel der Saison 2017/18 auf 35 bis 40 Millionen Euro, die allein

für den personellen Mehraufwand bei Hochrisikospielen entstehen. Eine

solche Gebühr hatte das Bundesverwaltungsgericht auf Bremer Betreiben

für grundsätzlich möglich erklärt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP)

sieht den Vorstoß kritisch. „Das Gewaltproblem im Fußball wird nicht

durch Gebührenbescheide gelöst“, sagte GdP-Chef Oliver Malchow der

Redaktion. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte, es

werde „kein einziger Hooligan der Gewalt abschwören, nur weil wir

seinem Verein in Zukunft eine Rechnung schicken“.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell