Badische Zeitung: Späterer Schulbeginn; Das führt zur Ganztagsschule / Kommentar von Axel Habermehl

Späterer Schulbeginn; Das führt zur Ganztagsschule / Kommentar von Axel Habermehl

Das Vor-Acht-Uhr-Dogma stammt auch aus

vergangenen Arbeitswelten. Heute müssen Kinder nicht mehr frühmorgens

aus dem Haus, damit Eltern zur Arbeit können. Vor neun Uhr fangen

doch immer weniger an. Dennoch sollen sich Jugendliche jeden Tag

chronisch übermüdet aus den Betten quälen, um die letzte Schlafphase

im Klassenraum ausklingen zu lassen. Aber eine Reform wäre zugleich

kompliziert: Wer die erste Stunde streicht, muss hinten eine

dranhängen. Also Mittagessen in der Schule, noch mehr

Nachmittagsprogramm, noch später Schluss, noch weniger Zeit für

Außerschulisches – Ganztagsschule eben. Wollen Eltern, Schüler und

Lehrer das? Nicht unbedingt. Wenn Verkehrsminister Winfried Hermann

es ernst meint, wird er dicke Bretter bohren müssen.

