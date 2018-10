Rheinische Post: Kommentar: Brasiliens Berserker

Mit einem Vorsprung, der noch deutlicher

ausfiel als erwartet, hat Jair Bolsonaro die erste Runde der

Präsidentenwahlen in Brasilien gewonnen. Man nennt ihn den

Tropen-Trump, und der Vergleich hinkt keineswegs. Auch Bolsonaro

verdankt seinen Erfolg vor allem der Wut der Menschen auf die

etablierten Parteien und auf die Arroganz der korrupten Eliten. Wie

Trump wurde Bolsonaro lange kaum ernst genommen, weil er so radikale,

manchmal auch einfach nur völlig irre Positionen vertritt. Bolsonaros

Wahlkampf war vor allem geprägt von hasserfüllten Angriffen auf die

politische Linke, die in Brasilien tatsächlich abgewirtschaftet hat.

Die Arbeiterpartei, die das Land von 2003 bis 2016 regierte und in

dieser Zeit tief im Korruptionssumpf versank, trägt eine gehörige

Mitschuld am Aufstieg des ultrarechten Wutbürgers. Die Sehnsucht

vieler Brasilianer nach einem starken Mann, der das Land aus der

Misere führt, war offenbar stärker als alle Bedenken. Dabei mag man

sich kaum ausmalen, was solch ein politischer Berserker wohl

anrichtet, wenn man ihn erst einmal an die Schalthebel der Macht

lässt.

