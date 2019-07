Rheinische Post: Kommentar: Ein lebensnahes Urteil zu Diesel-Fahrverboten

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat ein

weises Urteil gesprochen. Es besagt: An den Schadstoff-Grenzwerten

ist nicht zu rütteln, sie sind geltendes Recht. Wie sie aber

eingehalten werden, das muss sich am Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit orientieren. Auch hier hat der Richter klare

Hinweise gegeben: Wenn etwa die Versorgung der Bevölkerung und

besonders wichtige Verkehrswege gravierend betroffen wären, dann darf

es keine Fahrverbote geben. Und noch einen Grundsatz hängte der

Richter sehr hoch: den der Verlässlichkeit. Nur weil ein Grenzwert

geringfügig überschritten sei, dürfe dem Bürger nicht zugemutet

werden, ein neues Auto zu kaufen. Schon gar nicht, wenn dann

womöglich kurze Zeit später das Fahrverbot wieder aufgehoben wird.

Weise ist das Urteil, weil es lebensnah ist. Die Sorge der Bürger war

groß, die Versäumnisse von Politik und Wirtschaft ausbaden zu müssen.

Viele Autofahrer haben sich noch vor wenigen Jahren einen neuen

Diesel-Pkw in dem Glauben angeschafft, sie täten etwas Gutes für die

Umwelt. Wenn sie nun mit Fahrverboten und einer Entwertung ihres

Eigentums konfrontiert worden wären, hätte dies weiterer

Politikverdrossenheit Vorschub geleistet. Die Autokonzerne hingegen

stehen jetzt erst recht am Pranger. Die jahrelange Weigerung

führender Manager, im Diesel-Skandal Fehler einzugestehen, hat dem

Image der Branche schwer geschadet. Hätten sie die Autos rechtzeitig

und auf eigene Kosten nachgerüstet, um die Motoren emissionsärmer zu

machen, dann wäre womöglich das Bangen um Fahrverbote allen erspart

geblieben. Die am Mittwoch erhobene Anklage gegen den früheren

Audi-Chef Rupert Stadler macht zumindest Hoffnung darauf, dass die

Affäre nun juristisch aufgearbeitet wird.

