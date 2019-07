Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Flüchtlingen am Arbeitsmarkt

Immer mehr Asylzuwanderer gelangen in

sozialversicherungspflichtige Arbeit – bald dürfte es jeder zweite

sein. Fortschritte sind also unverkennbar. Dennoch ist die Bilanz

noch immer nicht gut: Immer öfter trifft man die Migranten in

Niedriglohnjobs mit großen Personalengpässen, für die sich kaum noch

einheimische Kräfte finden lassen. Diese Lückenbüßerfunktion macht

die Betroffenen anfällig für rasche Entlassungen, Lohndumping oder

gar Ausbeutung. Ziel muss es sein, das Qualifikationsniveau der

Zuwanderer so rasch wie möglich zu heben. So braucht es eine

dauerhafte Bleibeperspektive und weitere konkrete Hilfestellungen,

aber auch mehr Einsicht der Betroffenen, dass es nur mit Aus- und

Weiterbildung und guten Deutschkenntnissen vorangeht. All die

Anstrengungen helfen nicht nur dem Arbeitsmarkt mit seinen fast 1,5

Millionen offenen Stellen, sondern wären dann auch die bestmögliche

Integration.

