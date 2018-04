Rheinische Post: Kommentar / Es geht um Macht = Von Thomas Seibert

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat

es eilig. Er will sein Land aus der Abhängigkeit vom Öl befreien und

in den Kampf gegen den Rivalen Iran führen. Dazu braucht er starke

Partner – vor allem die USA und Israel. Dass der künftige König als

erster arabischer Spitzenpolitiker öffentlich das Existenzrecht des

jüdischen Staates anerkennt, markiert eine Zeitenwende. Doch geht es

nicht um Frieden, sondern um Macht und eine neue Blockbildung in der

Region. Ein Schönheitsfehler im Bild der neuen Welt des Nahen Ostens

betrifft das Schicksal der Palästinenser: Nach Trumps Vorstellung

sollen sie keinen eigenen Staat erhalten, sondern in einer Art

israelischem Protektorat leben. Der saudische Prinz scheint damit

einverstanden zu sein – das werden der Iran und die Türkei

auszunutzen versuchen. Am bedenklichsten ist jedoch die

Grundvorstellung vom epischen Machtkampf mit dem Iran. Verständnis

für die Sorgen der Iraner, die sich von Feinden umringt sehen, ist

nicht zu erkennen. Bin Salman schickt sich an, den Nahen Osten

aufzumischen – doch ob er Frieden bringt, steht auf einem ganz

anderen Blatt.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell