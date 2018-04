Rheinische Post: Kommentar / Glückliche Familie und volle Sozialkassen = Von Eva Quadbeck

Am grünen Tisch rechnen Ökonomen gern vor, wie

gut eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen für die Volkswirtschaft

ist. Dass eine hohe Beschäftigung die Sozialkassen füllt und

stabilisiert, ist eine Binsenweisheit und dass es sinnvoll ist, mit

dem Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten Müttern die Rückkehr in den

Job zu ermöglichen, bestreitet heute niemand mehr. Allerdings hat das

Wachstum der Wochenarbeitsstunden junger Eltern seine Grenzen. Wenn

hoch qualifizierte Frauen den Vorstellungen der Ökonomen entsprechen

und spätestens ein Jahr nach der Entbindung in Vollzeit in den Job

zurückkehren, dann klopfen inzwischen die Väter bei ihren

Arbeitgebern an und bitten um Teilzeit-Lösungen. Wenn man am einen

Ende der Decke zieht, wird sie eben am anderen Ende kürzer. Es ist

eine absolut positive Entwicklung, dass Mütter und Väter sich heute

immer häufiger frei entscheiden können, wer wie und wann Geld

verdient und wer sich wie und wann um die Kinder kümmert. Graue

Theorie aber ist, dass sich zwei anspruchsvolle Vollzeit-Jobs mit

einem glücklichen Familienleben vereinbaren lassen – so gut das auch

für die Sozialkassen wäre.

