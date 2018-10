Rheinische Post: Kommentar: In der Energiepolitik ist Laschet zu blass

Die Landespolitik hat wieder, was ihr lange

fehlte: ein polarisierendes Thema, das Massen mobilisiert.

Zigtausende haben in Hambach gegen die Braunkohle demonstriert. Das

gerichtlich verfügte, vorläufige Aus für die Rodung des Waldes

dominierte die bundesweite Nachrichtenlage. NRW steht im Zentrum

einer nationalen Debatte. Der Hambacher Forst ist der symbolische

Anlass dafür. Dass ein Drittel des bundesweiten CO2-Ausstosses aus

NRW-Kohle kommt, der klimapolitische Hintergrund. Beste

Voraussetzungen für einen Ministerpräsidenten, um Führung zu zeigen.

Um aus NRW heraus eine energiepolitische Vision für Deutschland zu

entwickeln. Um an den schwachen Bundesminstern für Umwelt und Energie

vorbei Themen zu setzen. Aber Laschets Position ist kaum sichtbar. Er

versteckt sich hinter Leitentscheidungen der Vorgängerregierung,

Gerichtsbeschlüssen und der Kohlekommission in Berlin. Regieren ist

mehr als reagieren. Der Ministerpräsident des wichtigsten deutschen

Energielandes muss in dieser Debatte sichtbar sein. Mit einem eigenen

Plan, der einen realistischen Auslaufpfad für die Braunkohle

beschreibt, inklusive ehrlicher Berechnung der Folgekosten und

Nebenwirkungen.

