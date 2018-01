Rheinische Post: Kommentar: Kims gekonntes Spiel

Nach Monaten der frostigen Konfrontation weht

ein laues Lüftchen der Entspannung über die koreanische Halbinsel.

Neben der Teilnahme nordkoreanischer Sportler bei den im Süden

stattfindenden olympischen Winterspielen ist jetzt sogar die Rede

davon, Südkoreas Präsident Moon Jae könnte schon bald den

nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Kaum vorstellbar,

dass Korea noch unlängst an der Stelle zu einem Atomkrieg zu stehen

schien. Und in Wirklichkeit hat sich in der Sache ja auch nicht viel

geändert. Das Regime bleibt die finsterste Diktatur des Planeten, mit

allen Folgen, die das für Andersdenkende wie zum Beispiel Christen

hat. In Pjöngjang spielt man lediglich das Spiel, das man immer schon

sehr gekonnt gespielt hat: Auf Aggressivität und Provokationen folgen

versöhnliche Töne, um westliche Konzessionen herauszuschlagen. Die

gute Nachricht ist: Offenbar wirken die zuletzt verschärften

Sanktionen gegen Nordkorea doch und zwingen Kim Jong Un zur Mäßigung.

Man darf sich darüber freuen. Überbewerten sollte man es aber nicht.

