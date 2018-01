Rheinische Post: Kommentar: Messlatte ist der Aufbruch

Union und SPD haben in diesem Punkt Wort

gehalten: Während der Sondierung gab es keine Inszenierungen, kein

Getöse und keine Drohkulissen. Ein Signal für Ernsthaftigkeit und

gegen Klamauk und eine Wohltat im Vergleich zu den

Jamaika-Verhandlungen. Alles in allem eine vernünftige Grundlage für

eine Fortsetzung der gemeinsamen Koalition – wäre da nicht der

schwierige große Rest. Denn ein Erfolg bei den Sondierungen wäre

immer noch nur der erste Schritt auf einem steinigen Weg zur

Regierungsbildung. Die drei Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und

Schulz werden schmerzhafte Kompromisse eingehen, um eine Neuwahl zu

verhindern. Schließlich könnte ein solches Novum in der Geschichte

des Landes ihr politisches Ende sein. Wenn das allerdings bedeutet,

dass die CSU ihre Mütterrente, die SPD ihre Solidarrente und die CDU

trotz allem die Schwarze Null bekommt, wäre der ohnehin nur schwer zu

vermitteltende Aufbruch der neuen – alten – Groko sogleich wieder

dahin. So ähnlich gab es das nämlich schon das letzte Mal. Alle drei

Parteien haben aber versprochen, dass sie es diesmal anders machen.

Kein Weiter-so. Daran werden sie gemessen werden. Und daran könnten

sie scheitern.

