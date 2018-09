Rheinische Post: Kommentar / Liga braucht Investoren = VON GIANNI COSTA

Es ist schon sehr ernüchternd, wie schwach die

finanziellen Möglichkeiten der deutschen Bundesliga-Klubs auf dem

internationalen Transfermarkt derzeit sind. Es gab kaum spektakuläre

Verpflichtungen. Der FC Bayern München als Branchenprimus hat sich

komplett bedeckt gehalten – eine Ohrfeige für die anderen sogenannten

Spitzenklubs hierzulande, die wahrscheinlich auch in dieser Saison

gerade einmal die Rücklichter des Rekordmeisters sehen werden.

International werden die Bayern damit keine großen Heldentaten

vollbringen können. Axel Witsel von Borussia Dortmund ist der

prominenteste Zugang der Bundesliga, die sich selbst als eine der

besten Ligen der Welt feiert – Witsel hat vorher indes nicht in

Spanien oder England gespielt: Er kam aus China. Deutschland wird

immer mehr zur Ausbildungsliga. Die Stars tummeln sich vor allem in

der englischen Premier League, in die Investoren nach Belieben

frisches Geld hineinpumpen. Deutschland wird mehr und mehr abgehängt.

Will man das nicht, muss man über die Öffnung des Marktes für

Geldgeber reden. Derzeit ist es ein ungleicher Wettbewerb.

