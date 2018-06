Rheinische Post: Kommentar: Mietpreisbombe

Die Mietpreisbremse bleibt ein Herumdoktern an

Symptomen, daran wird auch ihre Verschärfung nichts ändern. Sie wird

im Kern auch künftig weitgehend wirkungslos bleiben – oder die

angespannte Lage auf vielen Wohnungsmärkten sogar weiter verschärfen,

weil sie Wohnungsinvestoren zögern lässt. Solange nicht das

Wohnungsangebot deutlich zunimmt, wird die übergroße Nachfrage nach

Wohnraum in den Ballungszentren die Preise weiter nach oben treiben.

So geht Marktwirtschaft. Der Staat sollte prüfen, wie er mit eigenen

Mitteln das Angebot bebaubarer Flächen in den Städten verbreitern

kann. Länder und Kommunen verfügen noch über viele eigene, unbebaute

Flächen. Umwidmung und Verkauf an Private verlaufen aber vielerorts

schleppend, weil in den Kommunen Personal dafür fehlt oder andere

lokale Interessen Veräußerungen von Grundstücken blockieren. Auch der

Bund könnte noch mehr eigene Flurstücke auf den Markt werfen, wie

eine aktuelle Übersicht der Bundesregierung über den Bestand zeigt.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell