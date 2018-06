Neue Westfälische (Bielefeld): Landarzt-Quote an den NRW-Universitäten Mutiger Minister Lothar Schmalen, Düsseldorf

Die Tatsache, dass es auf dem Land immer weniger

Hausarzt-Praxen gibt und damit in absehbarer Zeit die ärztliche

Versorgung der Menschen in den kleineren Städten und Dörfern nicht

mehr gewährleistet sein dürfte, ist seit Jahren bekannt. Beherzt

angegangen worden ist die Lösung dieses Problems dennoch nicht. Ohne

Frage ein Versäumnis der Politik, und zwar auch in NRW.

Gesundheitsminister Laumann, der selbst aus einem westfälischen Dorf

kommt, in dem es nur noch eine Arztpraxis gibt, weiß, dass die

Maßnahmen im Kampf gegen den Mangel nur langfristig wirken.

Zusätzliche Studienplätze in Bielefeld, mehr Lehrstühle für

Allgemeinmedizin an den Universitäten, eine zielgenauere Förderung

von neuen Arztpraxen in besonders betroffenen Kommunen – all das kann

die Entwicklung nur langsam drehen. Die Langfrist-Perspektive gilt

auch für die vielleicht spektakulärste Maßnahme, die Laumann jetzt

entschlossen angeht – die Einführung einer Landarzt-Quote bei der

Vergabe von Medizin-Studienplätzen. „Die bisherigen Auswahlverfahren

sind mitverantwortlich für den Ärztemangel auf dem Land“, entgegnet

Laumann den Bedenkenträgern, die sich natürlich auch jetzt wieder zu

Wort melden. Laumann traut sich was, er betritt deutschlandweit

Neuland. Deshalb werden viele andere Bundesländer genau hinschauen,

ob die Landarzt-Quote in NRW wirklich funktioniert. Zu wünschen wäre

es.

