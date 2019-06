Rheinische Post: Kommentar: Nicht nur eine Klatsche für die CSU

Das Urteil kommt überraschend, denn

normalerweise folgen die Richter dem vorhergehenden Votum des

Generalanwalts. Dieser hatte keine Diskriminierung von Ausländern

festgestellt, weil diese in Deutschland auch keine Kfz-Steuer zahlen

müssten. Mit dem Urteil ist das deutsche Modell einer Pkw-Maut

endgültig tot. Das ist in erster Linie eine schwere Klatsche für die

CSU, die ihr Prestigeprojekt begraben muss. Es ist aber auch eine

Niederlage für Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hatte den Streit

mit der CSU seinerzeit beendet, indem sie schwor, durch eine Pkw-Maut

würde kein Autofahrer in Deutschland zusätzlich belastet. Die Union

insgesamt ist an dieser Quadratur des Kreises nun endgültig

gescheitert: Eine Pkw-Maut lässt sich eben nicht realisieren, wenn

durch sie nicht auch deutsche Autofahrer belastet werden. Die unkluge

und vorschnelle Politik von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

droht nun auch noch für die deutschen Steuerzahler zum Milliardengrab

zu werden. Denn Scheuer hat den milliardenschweren Auftrag zur

Erhebung und zur Kontrolle der Maut bereits vor dem Urteil vergeben.

Die Unternehmen, die den Auftrag erhielten, werden nun Schadenersatz

gegen die Bundesrepublik Deutschland erheben können. Das Scheitern

des verqueren deutschen Maut-Modells bedeutet nicht, dass eine

Pkw-Maut in Deutschland als Projekt für immer und ewig begraben

werden sollte. Denn der drängende Klimaschutz erfordert, dass eine

Fülle von Maßnahmen gleichzeitig gestartet werden. Dazu muss auch

gehören, den Pkw-Fernverkehr durch eine Maut zu verteuern. Nur wenn

sie streckenabhängig erhoben wird, kann sie auch eine ökologische

Lenkungswirkung erzielen. Die Einnahmen aus der Maut sollten dann

komplett in den Klimaschutz fließen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell