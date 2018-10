Rheinische Post: Kommentar / Notwendigkeit der digitalen Schule = VON EVA QUADBECK

Der Befund, dass die Hälfte der Lehrer die

Digitalisierung der Schulen skeptisch sieht, ist ernüchternd. Bei der

Nutzung digitaler Medien geht es um weit mehr, als den Schülern mit

Klicks und Animationen den Lernstoff mundgerecht zu servieren. Es

geht um digitale Kompetenz. Die Schülerinnen und Schüler müssen

jenseits der Begeisterung über soziale Netzwerke, Online-Spiele und

die Verfügbarkeit unterhaltsamer Filmchen lernen, wie sie sich die

digitale Welt zunutze machen. Sie müssen auch lernen, welche

Geschäftsmodelle hinter welchen Angeboten stecken, und eine

Vorstellung davon bekommen, wie Algorithmen funktionieren. Am Ende

sind es nicht die digitalen Medien, sondern die pädagogischen

Konzepte, die über den Lernerfolg entscheiden. Lehrer, die auf dem

Standpunkt stehen, dass auch ein Tablet einem die Vokabeln nicht ins

Gedächtnis zaubert, liegen richtig. Es kommt darauf an, gute

pädagogische Konzepte in die digitale Welt zu integrieren. Wer die

Schule verlässt und nicht weiß, wie eine PowerPoint-Präsentation

funktioniert, wer es nicht gelernt hat, Quellen im Internet auf ihre

Tauglichkeit zu prüfen, und für wen es nicht Routine ist, sich

Übungsaufgaben aus dem Intranet der Schule zu laden, wird es im

Berufsleben schwer haben.

