Rheinische Post: Kommentar / May muss liefern = VON MICHAEL BRÖCKER

Es ist schon erstaunlich, was sich die

britische Regierung in den Brexit-Verhandlungen leistet. Es ist ja

nicht so, als hätte die Europäische Union die Briten aus dem Verbund

geworfen. Im Gegenteil: Die Briten wollen gehen. Und wenn das

Vereinigte Königreich die EU verlassen will, muss es auch

schmerzhafte Konsequenzen tragen. Dazu gehört die Irland-Frage, die

sich zum Casus Belli für die gesamten Verhandlungen entwickelt hat.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn die Briten den Binnenmarkt und

die Zollunion in der EU verlassen wollen, dann muss es künftig eine

Zoll-Außengrenze mit Kontrollen zwischen der Republik Irland (EU) und

Nordirland (GB) geben. Das ist unangenehm. Die andere Möglichkeit

wäre, dass Nordirland einen Sonderstatus bekommt und an die Zollunion

angedockt bleibt. Das würde die EU mitmachen, aber Theresa May müsste

es ihren Hardlinern im Parlament verkaufen. Einen Tod muss sie also

sterben. Eines darf die EU nicht zulassen: dass der befriedete

Konflikt zwischen Nordirland und Irland wieder aufbricht, weil die

britische Premierministerin sich in ihrer Partei nicht durchsetzen

kann.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell