Rheinische Post: Kommentar / „Schreiben nach Gehör“ komplett abschaffen = VON KIRSTEN BIALDIGA

Schon länger ist die Rechtschreibmethode

„Schreiben nach Gehör“ ein Ärgernis. Zu eklatant sind bei vielen

Viertklässlern die orthografischen Schwächen. Doch auch unter Lehrern

macht sich zunehmend ein Unbehagen breit, das durch die Studie der

Universität Bonn jetzt ein wissenschaftliches Fundament erhalten hat.

Es ist daher zu begrüßen, dass Nordrhein-Westfalens Schulministerin

Yvonne Gebauer die Methode künftig auf das erste Schuljahr begrenzen

will. Konsequenter wäre es aber, wenn die FDP-Politikerin diese

Methode gleich ganz abschaffen würde – wie es etwa in

Schleswig-Holstein, Hamburg oder Baden-Württemberg schon geschehen

ist. Wenn sich eine pädagogische Methode als untauglich erwiesen hat,

sollte mit ihr auch nicht länger experimentiert werden – auch nicht

im ersten Schuljahr. Warum sollte es selbst jungen Schülern nicht

zuzumuten sein, dass Lehrer ihre Fehler korrigieren, wenn sie dies in

einfühlsamer Weise tun? Beim Lernen des Einmaleins werden ja auch

nicht mehrere richtige Lösungen toleriert. Die Großzügigkeit im

ersten Jahr könnte sogar später zu noch größerer Frustration führen.

Nämlich dann, wenn eine korrekte Rechtschreibung auf einmal

vorausgesetzt wird.

