Westfalen-Blatt: zu Erdogan

Döner-Bude: ja. Staatsbankett mit Recep Tayyip

Erdogan: nein – nach all dem, was geschehen ist. Schließlich trägt

der Präsident direkt Verantwortung für die Unterdrückung der

Meinungs- und die Abschaffung der Pressefreiheit in der Türkei. Mehr

als 170 Medienhäuser ließ er in den vergangenen zwei Jahren

schließen. Mehr als 150 Journalisten, die nichts taten als ihre

Arbeit erledigen, leiden weiter hinter Gittern; ebenso wie noch mehr

Oppositionelle und besonders viele Kurden. Auch deutsche Staatsbürger

verfolgt Erdogan mit falschen Anklagen; mindestens fünf sind

weiterhin in türkischen Gefängnissen. Ein Staatsbankett ehrt den

Gast. Erdogan aber verdient keine Ehre, sondern klare Worte. Das galt

und gilt natürlich auch für andere, denen in Berlin hofiert wurde und

wohl auch in Zukunft hofiert wird. Im Fall des türkischen

Staatspräsidenten kommt aber hinzu, dass er bis in die jüngste

Vergangenheit Deutsche und Deutschland in übelster Weise diffamierte

und beleidigte. Er und seine Partei AKP haben dafür sogar hier

lebende Landsleute aufgehetzt und Andersdenkende bedroht. Mit denen

sollte man diskutieren, auch über die Entwicklung in der Türkei nach

dem Referendum. Dafür braucht es aber kein Bankett. Dafür genügt das

Döner-Restaurant. Auf der Suche nach den Gründen dafür, dass der

Despot vom Bosporus bei Wahlen und Referenden bis zuletzt so

erfolgreich war, stößt man natürlich auf die jahrelang gute

wirtschaftliche Entwicklung. Wie lautete doch der Wahlslogan des

früheren US-Präsident Bill Clinton: »It–s the economy, stupid!« Die

Wirtschaft ist es, die den Ausschlag gibt. Und die türkische

Wirtschaft kannte über viele Jahre fast nur eine Richtung: aufwärts.

Doch das ändert sich gerade. Die Währungskrise gefährdet viel von

dem, was Unternehmer in der Türkei aufbauten. Mit Mühe konnte sich

Erdogan über das Referendum retten. Doch als er jetzt die reicheren

Landsleute brauchte, damit sie die Türkische Lira stützen, lief sein

Appell ins Leere. Zwangsverordnungen sind nun Anzeichen von Ohnmacht

beim angeblich Allmächtigen. Sicher, Freunden hilft man in der Not.

Aber Erdogan? Da muss sich vorher mehr ändern, als dass der Despot

einige besonders krasse Inhaftierungen aufhebt.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell