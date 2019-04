Rheinische Post: Kommentar / Verfassungsschutz braucht mehr Zugriff = Von Eva Quadbeck

Die Gefahren durch islamistische Terroristen

und Rechtsextremisten sind nach den Beschreibungen des

Verfassungsschutzes alarmierend. Das bedarf einer Antwort des

Staates. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum es den Behörden

verwehrt ist, in Verdachtsmomenten die Chats in sozialen Netzwerken

und auf Online-Spieleplattformen zu verfolgen. So lange den Behörden

dieser Zugriff unmöglich bleibt, können Terroristen und Extremisten

die Fahnder munter narren, indem sie am Telefon Belanglosigkeiten

austauschen und in den Chats ihre konspirativen Verabredungen treffen

und auch Jugendliche für ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten

anwerben. Die Forderung des Verfassungsschutzes, Kinder unter 14

Jahren überwachen zu dürfen, ist ebenfalls nicht so absurd, wie sie

oft dargestellt wird. Es soll nur in Einzelfällen möglich sein,

Kinder, die trotz ihres jungen Alters als Gefährder gesehen werden

müssen, überwachen zu können. Man kann an der Tatsache nicht

vorbeisehen, dass auch Elf- oder Zwölfjährige für Terrorzwecke

rekrutiert werden können. Weltweit gibt es dafür etliche traurige

Beispiele und die IS-Anhänger sind skrupellos genug dies zu tun.

Kurzum: Der Verfassungsschutz muss eine Welt überwachen, wie sie ist

und nicht, wie wir sie uns wünschen.

