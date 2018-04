Rheinische Post: Kommentar / Zeichen der Solidarität = Von Martin Kessler

Der schockierende Angriff auf einen

Kippa-Träger in Berlin hat eine breite Debatte entfacht, die wichtig

ist. Wie selbstverständlich und geschützt ist jüdisches Leben in

Deutschland? Nach dem Holocaust, dem schlimmsten Verbrechen der

Menschheit, verübt im deutschen Namen, steht dieses Thema hierzulande

immer auf der Tagesordnung. Deshalb erfordern antisemitische Töne und

Taten eine starke und überzeugende Antwort. Man mag streiten, ob das

massenhafte Tragen einer Kippa als Zeichen der Solidarität angemessen

oder gar ausreichend ist. Aber der Wunsch, gemeinsam mit der

jüdischen Gemeinde gegen antisemitische Ausfälle ein Signal zu

setzen, ist berechtigt. Wer das als Nichtjude mit einer Kippa tun

möchte, der soll es tun. Genauso legitim ist es, mit anderen Zeichen

die Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zu

demonstrieren. Wir dürfen weder wegsehen noch tolerieren, wenn

Extremisten, egal ob rechts, links oder muslimisch, gegen Juden Front

machen. Hier sind nicht nur Polizei und Politik gefordert, sondern

wirklich wir alle.

