Rheinische Post: KORREKTUR: US-Botschaft bestätigt Auto-Treffen bei Trump (präzisiert Termin)

Die amerikanische Botschaft in Berlin hat ein

geplantes Treffen deutscher Autokonzern-Chefs mit hochrangigen

US-Regierungsvertretern in Washington bestätigt. Als Termin sei der

kommende Dienstag im Gespräch. Eine Sprecherin sagte der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag), die Botschaft sei beim Zustandekommen

des Treffen beteiligt gewesen. Zuvor war bekanntgeworden, dass die

US-Regierung die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW für nächste

Woche nach Washington eingeladen hatte. Demnach sei die Initiative

dafür vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell,

ausgegangen.

