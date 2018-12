Rheinische Post: Künstliche Intelligenz soll Selbstmorde in NRW-Gefängnissen verhindern

Gegen Selbstmorde und Zellen-Brände in den

Haftanstalten von NRW soll Künstliche Intelligenz eingesetzt werden.

Dieses Konzept wird NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am

Mittwoch dem Justizausschuss des Landtages vorstellen, berichtet die

Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Mittwoch). Videokameras in den Zellen

sollen mit Computern verbunden werden, die bei Gefahren Alarm

schlagen. Das Justizministerium nennt dies in einem Papier

„ereignisgesteuerte Videoüberwachung mit automatisierter

Situationseinschätzung als Instrument der Suizidverhinderung“. Die

Technik soll nach Information der „Rheinischen Post“ in einem

Pilotprojekt getestet werden. 2018 gab es bisher elf offiziell

gemeldete Suizide in NRW-Haftanstalten, 2017 waren es 13, 2016

insgesamt 19 Fälle. Der Tod des Syrers Amed A. nach einem Brand in

seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kleve gehört noch

nicht zu den dieses Jahr offiziell registrierten Selbstmorden in

NRW-Gefängnissen.

