Rheinische Post: Laschet nimmt Schulze Föcking in Schutz

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nimmt

die zurückgetretene NRW-Agrarministerin Christina Schulze Föcking in

Schutz. Auf die Frage, ob die Ministerin noch im Amt wäre, wenn sie

nicht selbst zurückgetreten wäre, sagte Laschet der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag): „Ja sicher.“ Für die Fehler, die sie

gemacht habe, habe sie sich bereits entschuldigt. Als sie den Hinweis

der Staatsanwaltschaft bekommen habe, dass es vermutlich keinen

Hacker-Angriff gegeben habe, hätte sie das zumindest mit einem

informellen Hinweis auch mitteilen sollen, sagte Laschet. „Das hat

sie bedauert, ich bedaure es auch“, so der Ministerpräsident. Er

selbst sei nur über Zwischenstände informiert worden. Schulze Föcking

hatte nach einem angeblichen Hacker-Angriff auf ihren Fernseher eine

Welle der Solidarität ausgelöst. Ihren Rücktritt hatte sie damit

begründet, dass persönliche Anfeindungen und Drohungen gegen sie

überhand genommen hätten. Die Hacker-Affäre wird in einem

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag aufgearbeitet.

